Пострадавшие госпитализированы. Четырехлетняя девочка находится в коме.

Сегодня в детсаду №19 города Кременчуг Полтавской области в результате падения дерева из-за сильного ветра травмированы двое детей и воспитательница.

Как сообщили УНИАН врачи и педагоги, пятилетний мальчик получил перелом бедра, а четырехлетняя девочка госпитализирована в коме в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга.

Пострадавшую воспитательницу доставили в больницу "Кременчугская".

По имеющейся информации, дети гуляли в павильоне, и когда поднялся ветер, воспитательница повела их в помещение. Тогда и произошло ЧП.

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Ранее сообщалось, что в Польше машина с украинцами на скорости влетела в дерево и перевернулась.

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Автор: Олег Булашев