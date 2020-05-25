В Виннице зарезали военного

У травмированного военнослужащего диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости. Во время оказания медицинской помощи он скончался.

В Виннице в результате ножевого ранения скончался 28-летний военнослужащий.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Отмечается, что 24 мая в реанимационное отделение больницы с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован 28-летний житель Винницы, военнослужащий воинской части 3008 Национальной гвардии.

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По сведениям полиции, травмированный человек был обнаружен на перекрестке улиц Шмидта - Брацлавской около двух часов ночи и каретой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение больницы.

«Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости. Во время оказания медицинской помощи пострадавший скончался», - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему.

«Полицейские устанавливают и допрашивают лиц, с которыми общался погибший», - добавили в ведомстве.

Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). За такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

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