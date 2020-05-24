На Киевщине 16-летний подросток застрелил ветерана АТО (фото)

У компании бывшего бойца батальона "Айдар" ночью произошел конфликт с подростками.

Ночью 22 мая в городе Вышгород под Киевом произошла стычка между молодыми людьми и двумя мужчинами, в результате которой был застрелен бывший боец батальона «Айдар» Игорь Корниенко. В совершении убийства полиция подозревает 16-летнего парня, его задержали.

О личности погибшего сообщили в батальоне «Айдар». О преступлении рассказали в Нацполиции Киевщины.

Правоохранители сообщили, что конфликт произошел в 3 ночи на центральной улице Вышгорода.

Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие, выхватил его вы выстрелил в него. Второй из компании стрелка изо всех сил ударил второго мужчину, который после этого потерял сознание. Нападавшие скрылись. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию.

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Одновременно от полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался на месте. Его тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители изъяли на месте происшествия автомат МКМ-072СБ и патроны.

Полицейские говорят, что задержали всех участников инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет и один 19-летний парень.

«Среди задержанных — 16-летний несовершеннолетний, который основательно подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает на Сумщине», — говорится в сообщении. Задержанному объявили о подозрении в совершении умышленного убийства, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Также решается вопрос об объявлении подозрения за содеянное хулиганство другим фигурантам преступления. Следствие продолжается, полиция устанавливает свидетелей происшествия.

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