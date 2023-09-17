В феврале 2023 года СБУ объявила ему о подозрении за подделку документов и мошенничество.

В Украине умер бывший глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, которого подозревает СБУ в мошеннической деятельности и подделке документов.

О его смерти сообщила Херсонская ОВА. Отмечается, что Лагута преждевременно ушел из жизни в ночь на 17 сентября. Ему было 47 лет.

"Преждевременно ушел из жизни бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута. Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе", - говорится в сообщении.

Причина смерти бывшего главы Херсонской ОГА не уточняется.

Однако депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань считает, что речь идет о самоубийстве. В соответствующем сообщении на Facebook Хлань упомянул, что Лагуту обвиняли в "сдаче" Херсона во время полномасштабного вторжения РФ. В то же время Хлань отмечает, что несправедливо так считать, ведь в должностные обязанности Лагуты не входила подготовка города к обороне.

По словам депутата Херсонского областного совета, бывший глава ОГА скончался в больнице.

Увольнение Лагуты с должности главы Херсонской ОГА

Напомним, Геннадий Лагута возглавлял Херсонскую ОГА с 26 октября 2021 года по 9 июля 2022 года. Его назначил и уволил с должности президент Владимир Зеленский соответствующими указами. На период службы Лагуты пришлось полномасштабное вторжение россиян в Украину и оккупация Херсона. Сам чиновник успел уехать из Херсона и отказался от сотрудничества с РФ.

3 февраля 2023 года Служба безопасности Украины объявила подозрение Лагути по 2 статьям - подделка документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины) и мошенничество (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Лагута мог сесть на срок до 12 лет, в случае соответствующего приговора суда.

В частности, речь шла о неправомерном использовании машины Херсонской предпринимательницы в "пик" вторжения россиян в город. Тогда владелица дала разрешение на использование машины, однако в июле 2022 года чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и приватизировал авто через частного нотариуса, говорилось в расследовании СБУ.

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