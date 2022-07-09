Президент Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.
Соответствующий указ №477/2022 от 9 июля опубликован на сайте главы государства.
"Уволить Лагуту Геннадия Николаевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
Временное исполнение обязанностей председателя Херсонской ОГА возложено на депутата облсовета от "Слуги народа" Дмитрия Бутрия.
Как сообщал УНИАН, 28 июня Кабинет министров согласовал увольнение Лагуты с должности главы Херсонской ОГА.