Известно, что 54-летний мужчина обрезал виноград у себя на даче, где его укусил паук.

В Никополе Днепропетровской области ветеран боевых действий в Афганистане Станислав Бойко лишился обеих ног после укуса паука.

Об этом сообщил Telegram-канал "Никополь Ферросплавный".

Известно, что 54-летний мужчина обрезал виноград у себя на даче, где его укусил паук. Из-за осложнений ему ампутировали две ноги.

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Пациента доставили из Никополя в Днепр в больнице имени Мечникова в реанимационное отделение, ему предстоит долгое лечение и реабилитация.

Известно, что ранее Бойко работал электромонтером ферросплавного завода.

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Автор: УНИАН