Во Львовской области депутат избил женщину (фото, видео)

После этого депутат напал и на мужчину, снимавшего конфликт на камеру.

Во Львовской области депутат Сколевского районного совета Степан Цмоканич ударил женщину по лицу, после чего она упала на землю.

Видео обнародовал на своей странице в Facebook очевидец Макс Мадоф 6 августа.

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На ролике видно словесную перепалку Степана Цмоканича с неизвестной женщиной возле дома в городе Сколе. Депутат с голым торсом спорил с женщиной, а затем нанес ей удар в лицо — она упала на землю.

После этого депутат напал и на мужчину, снимавшего конфликт на камеру.

В пресс-службе полиции Львовской области заявили, что потерпевшая с заявлением обратилась к правоохранителям. Открыто уголовное производство по статье 125 (нанесение умышленных легких телесных повреждений), а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, что 48-летний Степан Цмоканич в 2015 году стал депутатом Сколевского районного совета от ВО "Батькивщина". Также он является руководителем Сколевской организации этой же партии.

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