Во Львовской области депутат избил женщину (фото, видео)
Во Львовской области депутат Сколевского районного совета Степан Цмоканич ударил женщину по лицу, после чего она упала на землю.
Видео обнародовал на своей странице в Facebook очевидец Макс Мадоф 6 августа.
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На ролике видно словесную перепалку Степана Цмоканича с неизвестной женщиной возле дома в городе Сколе. Депутат с голым торсом спорил с женщиной, а затем нанес ей удар в лицо — она упала на землю.
После этого депутат напал и на мужчину, снимавшего конфликт на камеру.
В пресс-службе полиции Львовской области заявили, что потерпевшая с заявлением обратилась к правоохранителям. Открыто уголовное производство по статье 125 (нанесение умышленных легких телесных повреждений), а также назначена судебно-медицинская экспертиза.
Отметим, что 48-летний Степан Цмоканич в 2015 году стал депутатом Сколевского районного совета от ВО "Батькивщина". Также он является руководителем Сколевской организации этой же партии.
Ранее в СМИ появилось видео избиения украинской модели Дарьи Кирилюк на курорте Чешме в Турции.
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