цей матеріал доступний українською

Во Львовской области депутат избил женщину (фото, видео)

12:43, 07 августа 2020
Происшествия
315 0
Женщина упала на землю / Скриншот

Видео обнародовал на своей странице в Facebook очевидец Макс Мадоф 6 августа.

Читайте такжеУкраинскую топ-модель избили на пляже в Турции (фото)

На ролике видно словесную перепалку Степана Цмоканича с неизвестной женщиной возле дома в городе Сколе. Депутат с голым торсом спорил с женщиной, а затем нанес ей удар в лицо — она упала на землю.

После этого депутат напал и на мужчину, снимавшего конфликт на камеру.

В пресс-службе полиции Львовской области заявили, что потерпевшая с заявлением обратилась к правоохранителям. Открыто уголовное производство по статье 125 (нанесение умышленных легких телесных повреждений), а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, что 48-летний Степан Цмоканич в 2015 году стал депутатом Сколевского районного совета от ВО "Батькивщина". Также он является руководителем Сколевской организации этой же партии. 

Ранее в СМИ появилось видео избиения украинской модели Дарьи Кирилюк на курорте Чешме в Турции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter