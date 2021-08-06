Заказчик через знакомого подыскивал лиц, которые бы за вознаграждение в 45 тыс. долларов лишили жизни гражданина США в городе Балтимор штата Мэриленд.

В Киеве правоохранители задержали двух человек, которые планировали осуществить заказное убийство гражданина Соединенных Штатов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, заказчик, который имел гражданство Украины и США, в конце июля прибыл в Киев и через знакомого подыскивал лиц, которые бы за вознаграждение в 45 тыс. долларов лишили жизни гражданина США в городе Балтимор штата Мэриленд.

"По их замыслу, это преступление должно было быть совершено до того, как заказчик вернется в Соединенные Штаты Америки, с целью создания собственного алиби на случай возможного преследования правоохранителями", - говорится в сообщении.

После передачи вознаграждения за умышленное убийство сообщники задержаны. Правоохранители проводят обыски по месту их жительства и другие неотложные следственные действия.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании мер пресечения.

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Автор: Екатерина Гирнык