После "профилактической беседы" с СБУ блогерша якобы осознал вину и извинилась.

Тик-Токерка из Ривненской области оскандалилась роликом, на котором радостно танцует под трек про "х*хлов и "укр*пов".

Как сообщает "Оперативный ВСУ", украинка выложила в соцсеть короткий ролик, на котором вместе с подругой развлекается под русский трек с текстом: "Мы стреляем по х*хлам. П*дары укр*пы, подставляйте ж*пы".

За считанные часы скандальная блогерша стала "известной" в Телеграм-сообществах, а потом к ней наведались работники СБУ. После "профилактического разговора" девушка записала видео с извинениями.

Видео дня

По версии автора скандального видео, трек ей предложила соцсеть. Она якобы не осознавала, что может обидеть этим роликом украинцев.

"Я не осознавала, что данная звукозапись может оскорбить честь и достоинство граждан Украины, наших военнослужащих, защищающих нас с вами. Я осуждаю РФ, их преступные действия, убийства украинского народа и тех представителей других государств, которые помогают нам жить в дальнейшем. Приношу свои искренние извинения перед украинским народом. Я поняла свою вину в полной мере", - заявила девушка.

Скандалы относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее украинка, которая живет в Ивано-Франковске, заявила, что Россия точно победит и пояснила, что просто "думает реалистично". Однако позиция девушки относительно войны резко изменилась, когда ее прямой эфир стал резонансным. За считанные часы она записала видеообращение с извинениями.

Потом еще одна украинка, которая находится в Ивано-Франковске, заявила, что родиться в Украине - ее самая большая ошибка. В то же время Россию она очень любит, и язык страны-оккупанта ей дается лучше, чем родной.

За считанные часы эта скандальная особа извинилась и раскаялась. По ее словам, все ее заявления не соответствуют действительности. На самом же деле она не любит Россию, не поддерживает войну, а по-русски вообще "говорила впервые".

Вас также могут заинтересовать новости: