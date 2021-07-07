Туристка каталась на парашюте, и канат внезапно оборвался.

На египетском курорте Шарм-эль-Шейх туристка из Украины врезалась головой в борт лодки во время катания на водном парашюте.

Видео инцидента опубликовали в Facebook на странице сообщества I love Dahab.

«Канат случайно оборвался, и ее понесло в море. Работники на катере не были готовы к такому ходу событий и, не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины. На всей скорости она влетела головой в борт. Итог: 15 швов, разорвано ухо, трещины в позвонках, сотрясение мозга», – написала пользователь Алена Лютикова.

По ее словам, врачи хотят побыстрее отправить туристку самолетом домой, а полиция лишь «пожимает плечами».

Читайте такжеВ Красном море акула выпрыгнула из воды и откусила пятку парапланеристу (видео)«Никаких компенсаций никто не предлагает. Даже новые авиабилеты нужно приобретать за свой счет. Это уже второй случай происшествий на парасейлинге за последние 10 дней», – добавила пользователь.

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Автор: Катерина Шварц