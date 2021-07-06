Озеро уникально тем, что вода имеет повышенный уровень глицерина.

Уникальное озеро расположилось в Ривненской области. Туда туристы едут как со всей Украины, так и из Европы, но добраться до озера – испытание не из простых.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Белое озеро находиться всего лишь в чуть больше чем 170 километров от Ровно. Ежегодно его посещают тысячи туристов, а причиной тому является вода с повышенным уровнем глицерина. Подобного озера в Украине нет. Сюда приезжают люди, у которых есть проблемы с кожей, например, дерматит.

Несмотря на свою привлекательность и уникальность многие туристы не любят там отдыхать, а причиной тому стало буквально отсутствие дороги. Участок дороги от Села Собещицы сложно проехать на машине, а в селе Рудка и вовсе яма на яме. На расстояние в 15 километров до Белого озера приходится тратить около 40 минут.

Добравшись до озера можно снять койко-место, которое обойдется от 280 до 805 гривен. В то же время здесь можно отдохнуть и бесплатно - у леса на берегу озера.

Как ранее сообщает УНИАН, в Черном море у побережья Турции из-за шторма образовался огромный торнадо, напугавший туристов.

Торнадо пронесся в 300 метрах от берега, вызвав панику. По данным издания, после 15 минут торнадо исчез, не достигнув суши.

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Автор: Анастасия Горбачева