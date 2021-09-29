В своих соцсетях парень отрицал российско-украинскую войну.

16-летний киевлянин писал в сети, что в Украине "гражданская война", а когда вырастет – поедет воевать на Донбасс на стороне российских наемников. После скандала парень извинился.

Об этом говорится в опубликованных в сети роликах.

В своем Instagram киевлянин неоднократно выкладывал фото с одним из организаторов "красного" террора в Украине Владимиром Лениным, с георгиевской лентой, а в комментариях называл Украину "неудачным проектом Запада".

В переписке с критиками парень пояснил, что не поддерживает украинскую власть после Революции Достоинства, и призвал "сделать русский язык вторым государственным", а еще – федерализировать Украину по российскому сценарию.

"Я буду поддерживать украинскую власть при условии, что русский язык сделают вторым государственным, проведут референдум по вопросам федеративного устройства, запретят ультраправые организации, Украина вступит в Таможенный союз", – заявлял несовершеннолетний.

Также в своих соцсетях парень отрицал российско-украинскую войну: "Россия ни на кого не нападала. В Украине – гражданская война и бандеровские св*** в этом виноваты".

В то же время в запрещенной в Украине российской соцсети "Вконтакте" киевлянин обещал воевать на стороне российских оккупантов и убивать бойцов Вооруженных сил Украины, о чем говорится в опубликованных скриншотах в Telegram "Националист-одиночка".

"Через год мне будет 18, и я из Киева поеду в "ДНР" воевать за идею", – писал он.

В комментариях парень заявлял, что жил какое-то время в Авдеевке и жаждал, чтобы Россия захватила и этот город.

Но после огласки несовершеннолетнему жителю столицы пришлось извиняться.

"Я хотел бы извиниться перед патриотами Украины, перед украинской армией, перед всеми теми, кого я обидел. Я признаю: я был не прав. Пожалуйста, простите меня, я больше так делать не буду. Обещаю", - заявил парень.

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Автор: Яна Ставская