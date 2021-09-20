Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала боевика "ЛНР", принимавшего участие в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганске в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что житель Станицы Луганской в апреле 2014 года присоединился к пророссийским вооруженным группировкам. Вместе с другими боевиками он взламывал двери служебных помещений управления.

По заданию главарей злоумышленник искал документы, принимал участие в разграблении и уничтожении техники, а также других материальных ценностей, которые были в здании СБУ.

"После штурма боевик дежурил на возведенных террористами баррикадах и обеспечивал "пропускной режим" на входе в захваченные здания. Затем нес "службу" на блокпосте возле Станицы Луганской, проверял документы граждан, которые пересекали мост через Северский Донец, их вещи и транспортные средства", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, из-за конфликта с другими боевиками и главарями группировки, он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и скрывался от украинских правоохранителей в разных населенных пунктах Луганщины.

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Боевику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее контрразведчики Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины, бывшего активного участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР". Им оказался житель города Курахово Донецкой области, который в 2014-2015 годах по идейным убеждениям находился в составе НВФ.

Также, как сообщал УНИАН, в Украине будут судить боевика, который по заданию ФСБ РФ готовил террористический акт.

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Автор: Светлана Макринская