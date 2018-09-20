"Россия пришла нас защищать": водитель BlaBlaCar среди ночи высадил попутчицу из авто из-за спора о политике

По словам девушки, конфликт возник из-за противоположных политических взглядов, а именно - на отношения России и Украины.

Водитель сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar высадил из машины киевлянку Дарью Бурю ночью в Никополе Днепропетровской области. Мужчина сделал это из-за спора с девушкой о политике.

Этой историей девушка поделилась в Facebook.

"Я написала жалобу на этого **лана, который посреди ночи в Никополе высадил. Поддержка блаблакара максимум сообщила ему, что такое поведение неприемлемо. И опубликовала мой отзыв о поездке. Тот х*р, конечно же тоже, написал: "Упаси Аллах от таких попутчиков", - рассказывает Дарья Буря.

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По словам девушки, конфликт возник из-за противоположных политических взглядов, а именно - на отношения России и Украины: "Чувак считает, что Порошенко совершил в 2013 году военный переворот в стране, а Россия пришла нас защищать. А до этого мы жили в мире, согласии и партнерских отношениях. Только военные с Западной Украины поперлись убивать людей на Востоке".

Водитель на ее комментарий ответил: "Будет наука, как с незнакомыми людьми разговаривать!".

Как сообщал УНИАН, BlaBlaCar запустил новый алгоритм поиска попутчиков.