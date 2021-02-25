В Киеве мужчина ударил ножом в живот 16-летнего парня. Несовершеннолетнего забрали в больницу.
Читайте такжеВ Одессе женщина выбросила кота с десятого этажа, а затем добила ножомПо информации отдела коммуникации полиции Киева, инцидент произошел в одной из квартир на улице Симиренко. По адресу вызвали «скорую». Медики обнаружили юношу с ножевым ранением живота. Выяснилось, что в квартире также были мать парня и ее бывший сожитель. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа района и патрульные.
Правоохранители нашли на полу полотенце, вероятно, со следами крови, а также ножи, которые изъяли на экспертизу.
Полицейские пообщались с матерью пострадавшего. Женщина рассказала, что на сына напал ее бывший.
«Женщина распивала алкогольные напитки совместно со своим бывшим сожителем. Позже в квартиру вернулся ее сын, который попросил бывшего отчима покинуть жилье. Гостю это не понравилось, поэтому он взял в руки нож и ударил им в живот несовершеннолетнего. 33-летнего злоумышленника мы задержали на месте совершения преступления», — рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.
Жизни парня, по словам правоохранителей, сейчас ничего не угрожает.
Нападавшего отправили в изолятор временного содержания, мужчине сообщили о подозрении.
Следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Задержанному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
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