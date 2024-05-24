Личности пятерых погибших устанавливали с помощью ДНК-экспертизы.

Полиция установила личности всех погибших в результате вражеского удара по типографии в Харькове 23 мая. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Болвинов.

По его словам, 26-летнему харьковчанину пришлось предоставлять образцы ДНК, чтобы убедиться, что среди погибших - его мать, которая работала в типографии машинисткой.

"Еще одну ее коллегу, также машинистку, так же опознали только после сравнения анализов ДНК. Образцы предоставила 68-летняя мама", - рассказал полицейский.

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Он отметил, что таким же способом идентифицировали еще двух работниц, которые в момент удара были в цеху. Одна из них была печатником, другая - машинисткой.

"Единственный среди погибших мужчина работал укладчиком-упаковщиком. Его родителей полицейские разыскали в Сумах. И уже вечером взяли у них анализ", - добавил Болвинов.

Удар по Харькову 23 мая - подробности

Вчера, 23 мая, Россия нанесла массированный удар по Харькову ракетами С-300. В результате атаки загорелся цех печатного предприятия, уничтожено 50 тысяч книг.

В результате обстрела погибли семь человек, 21 человек пострадал.

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