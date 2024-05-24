В частности, была разрушена типография и сожжено 50 тысяч книг.

Президент Украины Владимир Зеленский показал, к чему приводят ракетные удары российских захватчиков по мирному Харькову. Об этом глава государства сообщил в Telegram, обнародовав видео.

"Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 тысяч книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни", - сообщил Зеленский.

Как отметил президент, российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь.

"Российский террор должен проиграть. И для этого нужно лишь одно - решимость мировых лидеров. Достаточная решимость", - отметил глава государства.

В частности, это - достаточная противовоздушная оборона украинских городов и общин, достаточные дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения.

Удар по Харькову 23 мая - подробности

Как сообщал УНИАН, в результате российского обстрела из ракет С-300 в Харькове загорелся цех печатного предприятия. В результате этого погибло 7 человек, пострадал 21 человек.

Также поздно вечером оккупанты попали в Харькове в здание предприятия, из-за чего были повреждены крыша и фасад, выбиты окна. Пострадала женщина.

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