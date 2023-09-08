Она задержана. Ей сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины

По "горячим следам" задержана россиянка, которая корректировала вражеские удары по Сумам 7 сентября. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В сообщении сказано, что женщина, которая была гражданкой России, имеет вид на жительство в Украине и длительное время живет в Сумах.

"После начала полномасштабного вторжения России женщина начала дистанционно сотрудничать с Главным управлением Генштаба ВС страны-агрессора (известного как ГРУ).По указанию военной разведки РФ их приспешница собирала информацию о городских объектах, которые считала местами возможного пребывания украинских защитников", - отмечают в СБУ.

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Российская агентка для сбора разведданных обходила территорию Сум якобы по собственным делам или "втемную" выспрашивала сведения у своих знакомых. Собранную информацию отправляла через мессенджер в виде текстовых сообщений с координатами украинских объектов.

Также женщина выполняла задачи российской разведки по созданию на территории областного центра собственной агентурной сети, выискивая своих "единомышленников". Она предлагала им пойти на сотрудничество с оккупантами в войне против Украины.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения с целью предоставления такой информации представителям государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, если оно повлекло тяжкие последствия).

В СБУ отмечают, что решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Удар по Сумам - что известно

Как известно, вчера, 7 сентября, было попадание вражеского БпЛА типа "Shahed-136" по жилому кварталу города Сумы. Повреждены 1 частный дом, 2 магазина и 20 квартир в многоэтажке.

По данным Сумской ОВА, еще один БПЛА удалось уничтожить благодаря украинской ПВО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 сентября, около 5:30 утра российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар. По данным Сумской ОВА, террористы ударили по частному сектору. Спасатели отмечают, что, по предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади. Из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину (1953 г. р.) и женщину (1958 г. р.)

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