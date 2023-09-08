Некоторые дома повреждены, один – разрушен.

Враг продолжает терроризировать пограничную Сумскую область обстрелами. Около 5:30 утра в пятницу, 8 сентября, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар. В области работали силы противовоздушной обороны, однако в результате атаки есть "прилеты".

Как сообщили в Сумской областной военной администрации, террористы нанесли ракетный удар по частному сектору, разрушен частный дом.

Городской голова Александр Лысенко в свою очередь сообщает, что ракеты попали в частные дома в районе Казацкого проспекта.

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"Некоторые дома повреждены, один – разрушен. Всем пострадавшим оказывается помощь. Соответствующие службы работают", – уточняет он.

Ситуация на Сумщине - это надо знать

Враг бьет по пограничью чуть ли не ежедневно, нанося разрушения и причиняя жертвы среди гражданского населения.

Российские захватнические войска бьют по региону из минометов, артиллерии, наносят ракетные удары. В предпоследний день августа российская артиллерия разнесла дом на Сумщине, погибла женщина.

В связи с этим с 15 июля у жителей региона была возможность бесплатно эвакуироваться на специальном эвакуационном поезде. Всех желающих размещали в модульном городке в Вышгородском районе Киевской области.

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