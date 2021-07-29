Хищница едва не растерзала смотрителя экопарка во время кормления — мужчину оперировали полтора часа.

В Полтавской области на работника экопарка напала пантера — за жизнь мужчины борются медики.

Об этом сообщает "Коло".

Инцидент произошел около 11:00 29 июля в селе Ковалевка в пригороде Полтавы. Когда 33-летний разносчик корма вошел в вольер пантеры, та напала на него со спины, повалила на землю и схватила зубами за голову.

"Все работники схватили палки и бросились к клетке с пантерой, но она не отпускала голову жертвы. Как-то людям удалось отбить мужчину у хищника. Кто-то в это время вызвал скорую", — цитирует издание очевидцев.

Читайте такжеТигр растерзал насмерть смотрителя с соперником, чтобы спариться с самкойОкровавленного потерпевшего в состоянии средней тяжести госпитализировали и полтора часа оперировали. Около 17:00 он пришел в сознание.

В областном управлении Нацполиции подтвердили факт случившегося и уточнили, что выясняют обстоятельства несчастного случая.

Администрация экопарка как-либо комментировать произошедшее отказалась.

Как уже писал УНИАН, в феврале в зоопарке в городе Мена (Черниговская область) тигр Шакур убил 47-летнего смотрителя, который следил за ним три года.

Автор: Станислав Кожемякин