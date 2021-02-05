Судьбу животного решат после завершения работы комиссии управления труда.

Появились подробности несчастного случая в зоопарке в городе Мена в Черниговской области, где тигр Шакур убил своего надсмотрщика, который был ему другом в течение трех лет.

Как пишет ТСН, мужчина знал все привычки своего животного, знал любимые блюда, они доверяли друг другу, но что-то пошло не так.

Читайте такжеВ Китае тигр под анестезией укусил ветеринара за ногу и попал на видеоВсего с дикими животными погибший работал более десятилетия и был опытным работником.

«Когда 47-летний смотритель зашел в вольер покормить животное, тигр напал на него и прокусил шею. Мужчина скончался еще до приезда «скорой», - говорится в сообщении.

Тигр загрыз работника зоопарка: что известно

По факту произошедшего полиция открыла производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

Мужчина работал в зоопарке с 2009 года. Во время кормления тигра он должен был быть не один, но по каким-то причинам зашел в клетку сам. Что будет с тигром, пока неизвестно.

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Автор: УНИАН