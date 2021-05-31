У пострадавшей диагностировали раны обеих ног и назначили амбулаторное лечение.

В городе Кременчуг Полтавской области госпитализировали трехлетнего ребенка, на которого напала собака.

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Об этом сообщает "Кременчугская газета", ссылаясь на службу оперконтроля мэрии.

У пострадавшей девочки диагностировали укушенную рану нижней трети правой голени и такую же травму левой голени ступенчатого сустава.

Ребенку оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

В то же время не сообщается, есть ли у собаки владелец и прививки.

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Автор: Дмитрий Захаров