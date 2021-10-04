Во время досудебного расследования наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых стоимостью около 50 млн евро.

При процессуальном руководстве Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора в г. Днепр задержан участник международной мошеннической схемы с убытками в более 9 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Это уже четвертый участник преступной организации, уличенный украинскими правоохранителями в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по материалам Генеральной прокуратуры г. Бамберг Федеративной Республики Германия.

По данным следствия, в течение 2017-2020 годов группа лиц завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. Они обещали прибыль от онлайн операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов, которые на самом деле имитировались. Программный интерфейс сайтов демонстрировал инвесторам фиктивный рост прибыли от вложенных средств в 100 и более раз.

Следствием установлено, что задержанный был ответственным за деятельность сети "колл-центров", расположенных на территории Киева, г. София (Республика Болгария) и г. Белград (Республика Сербия), работники которых привлекались к завладению средствами обманутых граждан путем мошенничества.

Ему сообщено о подозрении в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенных в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Спецоперация по задержанию проведена прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Задержание других участников мошеннической схемы

Напомним, в марте и июне 2021 года сообщено о подозрении трем участникам этой преступной организации. Двое из них были взяты под стражу с альтернативой внесения залога в сумме более 325 млн грн каждому. Сейчас в отношении одного из них досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Третья подозреваемая объявлена в международный розыск

Во время досудебного расследования наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых стоимостью около 50 млн евро. В частности, арестовано 8 автомобилей, среди которых: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.

Как сообщал УНИАН, недавно СМИ выяснили, как украинские мошенники "разводят" на деньги.

Автор: Лариса Бекета