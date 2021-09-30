Многие мошеннические схемы давно отработаны и используются годами.

Телефонные мошенники продолжают терроризировать украинцев. Они даже выходят на международный уровень.

Об этом пишет Страна.

Многие схемы уже давно отработаны и действуют годами. При этом многие украинцы с ними уже сталкивались.

Какие схемы обмана встречаются чаще всего

Родственник в беде. Аферист представляется сотрудником полиции и предлагает решить проблему за деньги. При этом мошенник не дает подумать своей жертве, рассказывая, что времени нет и надо решать здесь и сейчас.

Читайте такжеПохороненные заживо. Почему украинцам приходится доказывать в судах, что их смерть - ошибкаМошенничество с товарами. Аферисты могут выставлять товары по заниженной цене, но при этом просят предоплату, с которой зачастую и исчезают.

Банковские аферисты. Такие мошенники пытаются узнать данные банковской карты - номер, срок действия и CVV-код, поэтому они представляются сотрудником банка. Предлогом для звонка может быть якобы "подозрительная активность" в отношении карты.

Также могут создаваться сайты-клоны известных компаний или банков, которые "воруют" данные банковских карт, а в дальнейшем администраторы таких сайтов переводят с этих карт деньги.

А любом случаи мошенники будут делать все, чтобы не дать своей жертве проверить информацию – связаться с банком, позвонить якобы попавшему в беду родственнику и подобное.

Зачастую мошенничеством занимаются целые колл-центры. Украинцы уже знают о существовании таких колл-центрах в СИЗО, но таким "разводом" занимаются не только заключенные, Журналисты нашли один из таких колл-центров на улице Владимирской в Киеве, по соседству с главным офисом СБУ.

Читайте также"Клялся, что не выгонит женщину с ребенком": украинская актриса после развода с мужем стала жертвой квартирного мошенникаТакие аферисты охотно берут людей буквально с улицы, которые не будут разбираться что и как, но им важны деньги. Трудоустройство неофициальное, но сотрудник должен быть дисциплинирован, грамотно вести разговор, навыки работы с компьютером и работать на результат. График предлагают в основном офисный, а зарплата выше среднего – от 20 тысяч гривен.

Журналисту уже на собеседовании заявили, что ему нужно будет разводить россиян на деньги, представляясь сотрудником "Сбербанка". В этом колл-центре "работали" с доверчивыми гражданами Российской Федерации, но точно такие же схемы обмана применяют и на украинцах.

Новым сотрудникам выдают методичку, в которой содержится набор фраз, спичей. Все выстроено в определенной последовательности для общения с потенциальной жертвой. Например:

Здравствуйте! Вас беспокоит технический сотрудник отдела (Сбербанк), младший специалист Волконский Анатолий. Обращаюсь к вам касательно такого вопроса. Две минуты назад была подана заявка на смену вашего финансового номера. Вы данную заявку подтверждаете?

По словам самих работников колл-центров, он прекрасно знают, чем занимаются, а из 300 человек клюют пять-семь. При этом в их же интересах развести человека на максимально большую сумму, ведь они получают по 7,5% от суммы сделки. Кроме того, еженедельная ставка у наемного мошенника 100 долларов.

У подобных колл-центров есть свои службы безопасности, которые проверяют новых сотрудников, и тех, кто вызывает подозрение.

Как ранее сообщал УНИАН, "иностранец из интернета" выманил у жительницы Умани Черкасской области почти на 186 тысяч гривен, обещая забрать ее в США.

Автор: Анастасия Горбачева