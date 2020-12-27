Ранее сообщалось, что в Новой Каховке в драке был убит военнослужащий.

Военнослужащий, который погиб в результате конфликта в Новой Каховке, мог погибнуть от удара в затылок.

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Об этом в Facebook рассказал активист Марк Гордиенко. По его словам, погибший военный не вступал в драку с гражданским в кафе.

«По сведениям дошедшим до меня, парня просто сзади ударили, скорее всего кастетом. Драки как таковой не было, был конфликт и убийство. А полиция, вместо задержания виновных, их установила, но не задержала», - написал он.

По словам активиста, на видео с места событий четко видно, что убийца достал из сумки орудие убийства и ударил в затылок военнослужащего.

Сам ролик с камеры в кафе ранее выложили в соцсетях, однако сейчас он недоступен.

Смерть военного в Новой Каховке: что известно

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате драки с гражданскими скончался военнослужащий.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что 25 декабря в 04:30 возле одного из кафе в городе Новая Каховка между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку. Военнослужащему были нанесены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Полицейские Новокаховского отдела проводят следственные действия, а командир воинской части - служебное расследование.

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Автор: Дмитрий Захаров