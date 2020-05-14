В Одесской области на заброшенной птицеферме обнаружено тело мужчины

Смерть мужчины наступила неделю назад от черепно-мозговой травмы.

В Одесской области на заброшенной птицеферме обнаружено тело убитого мужчины.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, неизвестный, на теле которого – явные признаки насильственной смерти, был обнаружен 13 мая на территории заброшенной птицефермы, возле села Фараоновка Саратского района.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. Предварительное установлено, что смерть мужчины наступила неделю назад от черепно-мозговой травмы.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению личности погибшего и обстоятельств ЧП. Назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую, которая установит окончательную причину смерти мужчины.

Отмечается, что убитому на вид 40-50 лет, рост около 180 см, волосы русые короткие, был одет в синие джинсы и серый свитер.

Как сообщал УНИАН, в селе Лески Килийского района Одесской области задержан мужчина, который застрелил своего психически больного брата.