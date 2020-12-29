В Одесской области к 13 годам тюрьмы осужден иностранец за разбойное нападение и убийство местного жителя.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, Раздельнянская местная прокуратура поддержала обвинение в суде в отношении жителя Молдовы.
«Иностранец совершил разбойное нападение и забил до смерти 57-летнего мужчину», - сообщили в пресс-службе.
Приговором районного суда злоумышленник признан виновным по ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (угон автомобиля), ч. 2 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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Следствием установлено, что в июне прошлого года, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с еще одним человеком, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, напали на потерпевшего. Они избили жертву возле ворот ее дома в одном из поселков Раздельнянского района.
В дальнейшем, мужчины проникли в помещение хозяина и похитили его имущество. После чего поместили избитого человека в салон его же автомобиля и вывезли в поле, где оставили умирать. От причиненных многочисленных тяжких телесных повреждений, в том числе травм головного мозга, мужчина скончался.
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