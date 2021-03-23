Ее родственники в Украине рассказали, что она забрала детей и уехала из собственного дома, потому что сильно боится за свою жизнь.

Вместе с полицейским Уэйном Казенсом, которого подозревают в убийстве британки Сары Эверард, задержали и его жену - украинку Елену Казенс.

Журналисты программы "Гроші" пообщались с матерью Елены, которая проживает на Кировоградщине.

Украинке предъявили подозрение в соучастии. Однако на следующий день женщину отпустили домой под залог - у супругов двое детей.

Украинка Елена и британец Уэйн поженились 15 лет назад на Кировоградщине. Здесь живет мать Елены – 70-летняя Нина Сухоребра.

На волне протестов аккаунты Елены и Уэйна в Facebook засыпали гневными комментариями, некоторые из них были откровенными угрозами. Супруги называли нелюдями, писали, что они недостойны воспитывать собственных детей.

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Сейчас украинка Елена в Британии живет в страхе. Ее родственники в Украине рассказали, что она забрала детей и уехала из собственного дома, потому что сильно боится за свою жизнь.

Мать Нина Ивановна возмущена, говорит, в западной прессе написали неправду, мол, она "шокирована поступком зятя". На самом же деле, она не верит, что зять мог на такое пойти.

Говорит, что Уэйн приезжал к ней не раз и помогал с работой. На дочку никогда даже пальца не поднял.

"Он нормальный человек, тот зять. Он был сколько раз. Он как сын. Он добрый, трудящийся, ребенка моего понимает. Родители у него простые люди, добрые», - рассказывает мать Елены.

Убийство Сары Эверард: что произошло

3 марта 33-летняя Сара Эверарди шла от одного района на юге Лондона (Клэпхэм) к другому (Брикстон). Но девушка так и не добралась домой.

12 марта правоохранители арестовали двух человек (мужчину и женщину) по подозрению в похищении девушки. В тот же день в графстве Кент нашли тело Сары Эверард.

13 марта подозреваемый в похищении Сары Эверард, 46-летний полицейский Уэйн Казенс впервые появился в зале суда. Он служил в рядах полиции с 2018 года - в частности, охранял здания парламента и посольств в Лондоне.

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Автор: Денис Прядко