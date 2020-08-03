Убийство ребенка на Черниговщине: подозреваемый отец состоял на учете в психбольнице - источник

Отцу, которого подозревают в жестоком убийстве своего 8-летнего сына, вручили подозрение. Давать показания мужчина отказывается.

Мужчина, который подозревается в убийстве своего 8-летнего сына, состоял на учете в психиатрической больнице.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, в 2018 году задержанный находился на учете в областном психоневрологическом диспансере с легкими поведенческими расстройствами. Между тем, давать показания он отказывается.

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«Мужчине вручили подозрение о совершении преступления, но он отказывается от дачи показаний на основании статьи 63 Конституции Украины. Поэтому сказать, какими мотивами он руководствовался, совершая убийство, очень сложно», - пояснил собеседник УНИАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, утром неподалёку от Чернигова обнаружили убитым 8-летнего мальчика, пропавшего накануне. На теле ребенка было несколько десятков ножевых ран. Вчера в Черниговском районе был развернут оперативный штаб по поиску пропавшего мальчика, которого разыскивали около 100 человек.

По подозрению в совершении убийства задержан 30-летний отец ребенка. При обыске у него выявили окровавленный нож.

Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство малолетнего ребенка, которое наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

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