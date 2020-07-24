На Донетчине подросток убил таксиста, спрятал тело и продал авто

Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

На Донбассе несовершеннолетний парень зарезал таксиста, спрятал его тело, а машину в тот же день продал знакомым.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції Донецкой области.

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Как отмечается, жена потерпевшего сообщила правоохранителям, что он уехал на заказ и не вернулся.

Полиция установила, что на днях 53-летний водитель такси отправился в один из поселков соседней области за пассажиром - жителем Волновахского района, 2003 года рождения.

Во время опроса пассажир признался, что в пути между ним и водителем произошел конфликт по поводу оплаты за проезд. Во время ссоры заказчик трижды ударил мужчину ножом, от чего тот скончался на месте. Тело таксиста парень спрятал в камышах недалеко от дороги в районе с. Ольгинки, а его автомобиль в тот же день продал своим знакомым.

"На месте преступления полицейские обнаружили тело погибшего. Его автомобиль изъяли у новых владельцев", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Сейчас продолжается досудебное расследование.

По факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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