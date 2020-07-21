В Николаеве пассажиры маршрутки подрались с ромами (видео)

Все происходящее сопровождалось визгами, криками и отборным матом.

В Николаеве в одной из маршруток произошел конфликт между пассажирами.

Видео инцидента опубликовали в YouTube.

Читайте также"Хотел дать по губам": днепрянин, избивший женщину в маршрутке, рассказал свою версию конфликтаКак пишет местный сайт nikolaev24, произошел он в маршрутном такси №31. В транспорт зашли ромы. Одна из пассажирок назвала их воровками, жертвой обмана которых она стала ранее, и предупредила остальных, чтобы они были осторожны.

Ромки начали громко реагировать и ударили девушку. В перепалку вступил мужчина, которого в отместку попытались не выпустить на его остановке.

В результате противостояние перешло в потасовку, пассажир силой вытолкал из транспорта стоявшую на проходе ромку.

Все происходящее сопровождалось визгами, криками и отборным матом. Звучали призывы вызвать полицию, однако этого, судя по всему, никто не сделал.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Ранее УНИАН писал, как в Днепре пассажиры маршрутки избили женщину, заплатившую за два места.

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