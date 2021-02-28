Как пояснил задержанный полицейским, своего товарища он убил из ревности к своей 35-летней сожительнице.

В Ривненской области мужчина из ревности загнал нож в шею своему товарищу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Сообщение о конфликте, который возник между мужчинами у дома в селе Крылов бывшего Корецкого района, в полицию поступило вчера, 26 февраля, около 19:10.

Установлено, что в доме 35-летнего жителя села Крылов распивали спиртные напитки 58-летний дядя, сожительница и 37-летний товарищ, который приехал в гости из Хмельницкой области.

Около 19:00 между хозяином и гостем возник конфликт, который быстро перерос в драку. Во время столкновения 35-летний мужчина сначала нанес один удар по голове поленом 37-летнему, а затем ударил его кухонным ножом в шею.

"Как пояснил задержанный полицейским, так поступил из ревности к своей 35-летней сожительнице", - говорится в сообщении.

Медики скорой помощи пытались спасти жизнь пострадавшему, однако от полученных травм он скончался на месте происшествия.

35-летнего жителя села Крылов задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении умышленного убийства по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Известно, что семья не является благополучной и воспитывает трех малолетних детей, которые на момент совершения преступления находились в другой комнате.

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Автор: Денис Прядко