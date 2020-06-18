Гражданину Германии сообщили о подозрении в убийстве женщины в Киеве

По результатам проведенных следственных действий правоохранители подозревают в совершении этого убийства 41-летнего гражданина Германии, который с марта 2020 года и до настоящего времени арендовал вышеуказанную квартиру.

Гражданину Германии сообщили о подозрении по факту совершения умышленного убийства гражданки Украины, тело которой после пожара обнаружили в квартире по ул. Михайловской в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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Как отмечается, правоохранители в совершении этого убийства подозревают 41-летнего гражданина Германии, который с марта 2020 года и до настоящего времени арендовал вышеуказанную квартиру.

Когда спасатели пытались потушить пожар в квартире, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и в конце концов выпрыгнул с балкона. Во время тушения пожара в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

Сейчас подозреваемый находится в больнице до решения вопроса об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.

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