Почти везде на объектах в Украине есть видеонаблюдение, а программное обеспечение почти во всех случаях позволяет идентифицировать человека.

Министерство внутренних дел идентифицировало российских оккупантов, осуществивших убийство двух гражданских на Киевщине, кадры которого недавно были опубликованы каналом CNN.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Вот, например, известный сюжет CNN, где на Киевщине оккупанты совершают убийство двух гражданских мужчин: владельца автосалона и охранника. Мы смогли не только заснять их лица, но и смогли идентифицировать их. Поэтому мы считаем, что от ответственности им не скрыться", - сказал он.

По его словам, почти везде на объектах есть видеонаблюдение, а программное обеспечение, предоставленное международными партнерами, почти во всех случаях позволяет идентифицировать таких российских убийц.

"Программа в автоматическом режиме сравнивает изображения со снимками в базе данных, насчитывающей более 10 миллиардов фото. Также эта программа позволяет идентифицировать российских военных, которые были убиты или попали в плен, или пропали без вести", - сказал он.

Также МВД идентифицирует и задерживает украинцев, разворовывающих имущество на относительно спокойных территориях.

В реестры уже внесены более семи тысяч дел - ограбления, разбои. Топ три региона по количеству таких случаев, по словам Енина, это Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области.

Несмотря на отсутствие активных боевых действий на Днепропетровщине, регион является хабом для получения гуманитарной помощи и другого обеспечения оккупированных территорий, поэтому здесь количество преступлений одно из самых высоких.

Оккупанты застрелили двух гражданских под Киевом: что известно

Как сообщал УНИАН, российские солдаты застрелили двух безоружных мирных граждан когда отступали после столкновений на окраине Киева в марте этого года. Соответствующее видео опубликовал CNN.

В телекомпании отметили, что убийство, которое произошло 16 марта, не было боем между солдатами и даже солдатами с вооруженными гражданскими лицами.

Вас также могут заинтересовать новости: