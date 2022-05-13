Министерство внутренних дел идентифицировало российских оккупантов, осуществивших убийство двух гражданских на Киевщине, кадры которого недавно были опубликованы каналом CNN.
Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.
"Вот, например, известный сюжет CNN, где на Киевщине оккупанты совершают убийство двух гражданских мужчин: владельца автосалона и охранника. Мы смогли не только заснять их лица, но и смогли идентифицировать их. Поэтому мы считаем, что от ответственности им не скрыться", - сказал он.
По его словам, почти везде на объектах есть видеонаблюдение, а программное обеспечение, предоставленное международными партнерами, почти во всех случаях позволяет идентифицировать таких российских убийц.
"Программа в автоматическом режиме сравнивает изображения со снимками в базе данных, насчитывающей более 10 миллиардов фото. Также эта программа позволяет идентифицировать российских военных, которые были убиты или попали в плен, или пропали без вести", - сказал он.
Также МВД идентифицирует и задерживает украинцев, разворовывающих имущество на относительно спокойных территориях.
В реестры уже внесены более семи тысяч дел - ограбления, разбои. Топ три региона по количеству таких случаев, по словам Енина, это Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области.
Несмотря на отсутствие активных боевых действий на Днепропетровщине, регион является хабом для получения гуманитарной помощи и другого обеспечения оккупированных территорий, поэтому здесь количество преступлений одно из самых высоких.
Оккупанты застрелили двух гражданских под Киевом: что известно
Как сообщал УНИАН, российские солдаты застрелили двух безоружных мирных граждан когда отступали после столкновений на окраине Киева в марте этого года. Соответствующее видео опубликовал CNN.
В телекомпании отметили, что убийство, которое произошло 16 марта, не было боем между солдатами и даже солдатами с вооруженными гражданскими лицами.