Расстрел безоружных мужчин произошел 16 марта под Киевом.

Российские солдаты застрелили двух безоружных мирных граждан, когда отступали после столкновений на окраине Киева в марте этого года.

Об этом сообщает CNN. В телекомпании отметили, что произошедшее 16 марта убийство, не было боем между солдатами и даже солдатами с вооруженными гражданскими лицами.

Отмечается, что американская телерадиокомпания получила видеозапись хладнокровного убийства двух украинцев, которое попало на камеры наблюдения. Сейчас это преступление расследует украинская прокуратура как военное преступление.

Оба мужчины погибли в результате жестокой стрельбы, противоречащей так называемым правилам ведения войны, запрещающим нападать на мирных жителей.

CNN опознала погибших. Один из них был владельцем разграбленного автосалона, фамилия которого не разглашается. Другим был Леонид Алексеевич Пляц, 68-летний мужчина, работавший там охранником.

Это было трусливое и хладнокровное убийство двух безоружных мужчин.

На видеозаписи запечатлены пятеро российских солдат, которые пытаются проникнуть в помещение автосалона, стреляя по замкам и разбивая стекла.

Когда владелец приближается с поднятыми руками, они останавливают его и, очевидно, обыскивают в поисках оружия. Затем приходит Пляц, и его тоже обыскивают. Кажется, идет какой-то разговор, прежде чем солдаты отворачиваются, и двое гражданских начинают возвращаться к караульному посту.

Затем по крайней мере двое солдат подходят к мужчинам сзади и открывают огонь. Оба гражданских падают на землю.

Пока солдаты обыскивали предприятие, Пляц был еще жив. На видео видно, как он с трудом встает на ноги, завязывает что-то похожее на жгут вокруг бедра и ковыляет обратно к своему посту охраны. Он смог добраться до телефона и вызвать помощь, но прибывшие добровольцы не смогли его спасти, он истек кровью.

Как сообщал УНИАН, 11 мая стало известно, что в Черниговской области на глазах 10-летнего мальчика оккупанты убили его родителей. Они бронетранспортером раздавили легковой автомобиль, в котором находилась семья с ребенком.

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