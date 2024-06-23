Тело девочки нашли в погребе под слоем бетона.

По подозрению в убийстве 10-летней девочки в Кривом Роге задержана ее мать. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Отмечается, что правоохранители и волонтеры два дня разыскивали ребенка, об исчезновении которого заявила его мать 20 июня. Женщина утверждала, что два часа назад ее дочь ушла из дома и не вернулась. Оперативно-поисковые мероприятия дали несколько неожиданный результат: никто из знакомых не видел девочку не то, что последние несколько часов, а уже несколько дней - после 15 июня.

"В результате выяснения всех обстоятельств происшествия, полицейские установили, что девочка стала жертвой преступления, а к убийству ребенка причастна ее мать. 15 июня во время ссоры она жестоко убила собственную дочь. Для сокрытия следов преступления женщина положила тело в чемодан, вывезла на дачу, перенесла в погреб и залила бетоном", - рассказывают в полиции.

22 июня полицейские обнаружили тело девочки. Вещественные доказательства с места происшествия изъяты, тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В тот же день 40-летнюю мать девочки задержали, а сегодня ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Если в суде ее вину смогут доказать, женщине грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Что известно об убийстве пропавшей девочки

Как писал УНИАН, ранее криворожские СМИ опубликовали больше подробностей о гибели 10-летней девочки. По словам источников, близких к следствию, у дочери с матерью были конфликтные отношения. О преступлении женщина призналась только после прохождения полиграфа. По ее словам, во время приступа агрессии она толкнула дочь, та упала и ударилась виском.

Правоохранители проверили поисковую историю браузера женщины, и обнаружили, что мать убитого ребенка гуглила информацию о том, "как убрать трупный запах, какой цемент выбрать".

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