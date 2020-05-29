Единственный свидетель массового убийства на Житомирщине раскрыл жуткие подробности трагедии (фото)

По словам свидетеля, ему удалось выбежать из домика и скрыться.

Вадим Федюнин, которому удалось выжить при массовом убийстве в Житомирской области, в деталях рассказал о случившемся.

Подробности произошедшего в ночь на 22 мая в Новоселице он раскрыл в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, компания отдыхающих какое-то время сидела вместе за столом, потом участники застолья по одному отправились спать. Сам Федюнин пошел спать около половины одиннадцатого, за столом в это время оставались хозяин ставка Захаренко и еще двое отдыхающих — Андрей Москалец и Искандер. Федюнин говорит, что залез в спальник, но не успел уснуть.

"Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами: "Ах ты ж, сука". И выстрелы. "Ах ты ж, сука". Он приговаривал, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно. ... Два выстрела. Я крикнул: "Пацаны, он подстрелил Малька!". Крикнул Финн в соседней комнате: "Пацаны, он выстрелил в Ромку!", – рассказал Федюнин.

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Первым навстречу стрелявшему, по его словам, встал киевский волонтер Роман Ханенко.

"Я слышу, Рома открывает двери со словами: "Толик, что ты делаешь, что произошло?". Такое что-то. Дословно точно тоже не скажу. ... Но он не договорил этого. Выстрел. И тут я понимаю, что все серьезно. ... Ну, он как, знаете, как дух человек выпускает, когда это делает перед смертью, когда воздух из него выходит... и крик этот же", – описывает случившееся Федюнин.

Следующим, по его словам, Захаренко застрелил его товарища с позывным "Расстрига", когда тот попытался преградить ему путь в домик. После этого убийца выбежал на улицу и стал перезаряжать двустволку, из которой стрелял.

"Он профессиональный охотник, перезаряжается за несколько секунд. Всегда этим хвастался перед всеми. То есть, там шансов (отстреляться. – УНИАН.) не было", — говорит Федюнин.

В этот момент, по словам свидетеля, ему удалось выбежать из домика и скрыться.

"Я бегу. Там такой подъем, горка. Я бегу босиком. Понимаю, что у меня убили только что друзей, что их сейчас добивают с криками: "ах вы ж уроды, бл**ь, я вас сейчас, на**й, вы пид***сы, бл**ь". Сейчас добивают", — рассказал Федюнин.

По словам свидетеля, ему удалось добраться до села и найти там помощь.

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Как сообщал УНИАН, 22 мая на берегу пруда возле села Новоселица Попельнянского района Житомирской области у арендатора водоема Анатолия Захаренко возник конфликт со знакомыми, с которыми он накануне распивал алкогольные напитки на том же месте.

Во время конфликта мужчина из охотничьего ружья ИЖ-58 убил 7 человек. Среди убитых - бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Одному из гостей удалось скрыться с места происшествия и сообщить о нем правоохранителям.

Подозреваемый в убийстве задержан и находится под стражей.

Захаренко во время заседания суда по избранию ему меры пресечения заявил, что причиной убийства стал спор и угрозы ему, и он стрелял в целях самозащиты.

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