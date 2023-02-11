Также он на личном автомобиле развозил российских военных ближе к линии фронта.

В Луганской области на территории деоккупированного украинскими войсками села задержали предателя, который во время прихода армии РФ поддержал оккупантов и занимался ремонтом вражеской техники.

По данным Луганской областной прокуратуры, пособника врага задержали в селе Невское Сватовского района. Ему объявили подозрение по статье "Коллаборационная деятельность" (часть 7 статья 111-1 УК Украины).

По данным следствия, предатель с первых дней полномасштабного вторжения россиян в Украину поддержал врага: он ремонтировал российскую военную технику (бронетранспортеры, а также другие виды боевых и легковых машин), помогал оккупантам заселятся в дома украинцев, а также помогал транспортировать танки и другое оружие армии РФ.

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Сообщается, что он также подвозил оккупантов на личном автомобиле к огневым позициям на территории Луганской и Донецкой областей.

"Также неоднократно привлекался к загрузке боеприпасов на складах в Невском и соседнем селе Макеевка", - говорится в сообщении прокуратуры.

Предатели Украины - последние задержания

Напомним, что с начала полномасштабной российской агрессии правоохранительные органы Украины задержали множество предателей, которые решили поддержать РФ и помочь агрессору оккупировать Украину.

По данным пресс-центра СБУ, по состоянию на 10 января 2023 года правоохранители завели более 1,5 тысячи уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Уже более 340 дел против госизменников и шпионов направлено в суд.

На данный момент в Украине продолжается работа по выявлению коллаборантов. 26 января правоохранители задержали российского агента, который корректировал ракетные удары по Лиману в Донецкой области. Также недавно в Кропивницком разоблачили российского агента, готовившего ракетный удар оккупантов по местным электроподстанциям.

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