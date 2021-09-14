Сейчас правоохранители проводят 7 обысков в офисе и домах фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в столице.

Нацполиция разоблачила преступную группировку из 5 человек в вымогательстве денег у политиков и бизнесменов за нераспространение провокационной информации.

Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках были размещены на 13 подконтрольных сайтах. Отмечается, что новости в основном были о коррупционной деятельности "героев".

Также установлено, что правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия.

Распространение такой информации осуществлялось, пока человек не обратится с просьбой об удалении новостей с сайта. Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту. В ответ фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их перевода на электронные кошельки. К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших.

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В настоящее время установлено четверо пострадавших, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 тысяч гривен.

Сейчас правоохранители проводят 7 обысков в офисе и домах фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в столице.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Участникам группировки может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет офис Генерального прокурора Украины.

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Автор: Инна Андалицкая