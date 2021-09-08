Неизвестный обвинил экс-главу криминальной полиции Украины в злоупотреблениях. Ректор утверждает, что за анонимкой "стоит" бывший сотрудник вуза, который сейчас работает в одном из департаментов МВД.

В Одесском государственном университете внутренних дел комиссия из Киева проверяет работу ректора вуза Вячеслава Аброськина, на которого написана анонимка.

Как сообщили УНИАН в университете, 11 проверяющих из системы Министерства внутренних дел приехали на прошлой неделе для проверки анонимного заявления, которое подписано от имени коллектива вуза.

"При этом, ни одной подписи под так называемым коллективным обращением нет. Мы считаем, что анонимка написана с целью "убрать" ректора, который наводит порядок в университете, и поэтому стал кому-то неугоден. Тем более, что, согласно законодательству, анонимки рассмотрению не подлежат, и в совокупности все происходящее сейчас - настораживает…", - сказал один из сотрудников вуза.

Читайте такжеОдесский национальный университет под предлогом карантина выселил из общежитий студентов

Вышеназванное анонимное заявление адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел Денису Монастырскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой и главе НАБУ Артему Сытнику.

В анонимке Аброськина обвиняют в различных злоупотреблениях - уничтожении университета, вымогательстве взяток у курсантов, угрозах преподавателям, в том числе - пистолетом, который ректор якобы держит на столе в своем служебном кабинете. Кроме того, якобы ректор уволил ряд сотрудников, были потрачены средства на покупку инвентаря для университетского отряда барабанщиц и другое. Также аноним обвиняет Аброськина в том, что тот оскорбляет женщин-педагогов, называя их "официантками", а мужчинам предлагают "отправиться в АТО". Обращение завершается призывом - не допустить бывшего главу криминальной полиции Украины к руководству МВД.

В комментарии УНИАН ректор категорически опроверг вышеназванные обвинения. Он заявил, что они абсурдны, а за анонимкой "стоит" один из бывших проректоров университета, который, по словам Аброськина, был уволен за злоупотребления, а сейчас работает в Киеве - в МВД.

"Это - человек по прозвищу "Дерблю"… Мне непонятно, если он напишет, скажем, сорок анонимок, то в Одессу приедет сорок комиссий? Ведь на каждого проверяющего из бюджета расходуются значительные средства. На проверку, которая прибыла к нам, - потратят порядка 125 тыс. грн", - подчеркнул Аброськин.

Он также назвал несостоятельным предположение о том, что он стремился на пост главы МВД.

"Это бред - даже не думал об этом (о должности министра внутренних дел - УНИАН)", - акцентировал ректор.

Как стало известно УНИАН, человек, который, по предположению Аброськина, может стоять за анонимным обращением, сейчас работает в Департаменте персонала, организации образовательной и научной деятельности.

Справка УНИАН. Вячеслав Аброськин - генерал полиции 2-го ранга, кандидат юридических наук, 1973 г. р. Начинал в органах внутренних дел в 1994 году с должности оперуполномоченного, возглавлял полицию (милицию) Донецкой области, был первым замглавы Национальной полиции Украины - начальником криминальной полиции. С 2019 года - ректор Одесского государственного университета внутренних дел.

В 2014 году награжден орденом "За мужество" III степени — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, высокопрофессиональное исполнение служебного долга.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Лариса Козовая