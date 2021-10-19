Юрий Колесниченко отрицает любовь Андрея Павлова к спиртному.

Друг родного брата покойного мэра Кривого Рога Андрея Павлова отрицает, что тот имел пристрастие к алкоголю, зато отличался трудоголизмом.

Об этом Юрий Колесниченко заявил местному телеканалу "Первый криворожский".

Информация о том, что покойный Павлов пристрастился к спиртному, начали распространять в день его смерти различные Telegram-каналы - якому тот скончался из-за запоя.

"Да не было у него никакого пристрастия к алкоголю. Он 90% времени своей жизни проводил на работе. А у нас на заводе это недопустимо", - утверждает друг Андрея Павлова.

По его словам, погибший был "нормальным человеком", который мог выпить по выходным или праздникам. Но алкоголиком он не был.

Читайте такжеЗагадочная смерть мэра Кривого Рога: в полиции озвучили основную версию гибели Павлова"Трудоголик человек. Как по жизни? Если сказать, "очень хороший" - очень мало сказать. Он был очень честный, искренний, отзывчивый", - добавил Колесниченко.

При этом он отметил, что в день смерти Павлов не пошел на работу из-за недомогания - он жаловался на слабость в организме, но от помощи медиков отказался. Однако когда Юрий Колесниченко заехал к другу после работы, тот уже был мертв.

Как уже сообщал УНИАН, два месяца назад в собственном доме в селе под Кривым Рогом был найден застреленным мэр Кривого Рога Константин Павлов. Основные версии случившегося: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Автор: Станислав Кожемякин