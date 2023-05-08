В апреле прошлого года во время обысков помещений, принадлежащих экс-депутату, обнаружили более 6 тысяч единиц исторических и культурных ценностей.

У бывшего нардепа Горбатова, который финансировал терроризм и бежал на оккупированные территории, обнаружена еще одна коллекция ценностей.

Во время обысков также обнаружены документы по осуществлению незаконной хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Донецкой области. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Народного депутата Украины II-IV созывов Валерия Горбатова разоблачили в апреле 2022 года на финансировании террористической организации "ДНР". В ГБР отмечают, что Горбатов в начале двухтысячных годов возглавлял Совет министров АР Крым, он продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам.

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В сообщении отмечается, что в апреле прошлого года работники ГБР провели шесть одновременных обысков и в одном из офисных помещений Киева, принадлежащих экс-депутату, было обнаружено более 6 тысяч единиц исторических и культурных ценностей.

В ГБР отмечают, что в начале мая во время новых обысков у депутата и членов его преступной группы был обнаружен еще один тайник с большой коллекцией древностей, которые могли быть противоправно изъяты из Музейного фонда Украины или найдены во время незаконных раскопок. Было найдено более тысячи артефактов, принадлежащих эпохам от бронзового века до позднего средневековья. "В частности, изъят меч гуннов, декорированный золотом и альмандинами. По стилистике он напоминает знаменитую гуннскую диадему из Мелитопольского музея, которая была похищена российскими оккупантами. Также найдены доспехи 16-19 вв., среди которых шлемы польских гусаров, типа Морион, иранские шлемы, монеты периодов от античности до позднего средневековья. Нашли правоохранители и византийскую золотую декорированную эмалью иконку с изображением архангела Михаила 11-12 вв., античные и скифские древности, иконы, холодное оружие 14-19 вв., первой и Второй мировых войн, мечи эпохи Великого переселения народов и тому подобное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все ценные находки переданы на хранение в Национальный музей истории Украины. Планируется назначение судебной-искусствоведческой и оценочной экспертиз для установления культурной ценности объектов, их стоимости. При этом сообщается, что обе коллекции, по предварительным данным, стоят миллионы долларов.

В ГБР сообщили, что во время обысков также обнаружены документы по осуществлению незаконной хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Донецкой области.

"По оперативным данным, бывший депутат сбежал из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной российской агрессии", - сообщает ГБР.

В сообщении сказано, что продолжается досудебное следствие по статьям Уголовного кодекса относительно финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, а также оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Кроме того по статье. 198 УК Украины (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного уголовно противоправным путем).

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Богатства Горбатова - что известно

В апреле 2022 года в ходе обысков у Горбатова обнаружены скифские мечи акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчугу 12 века, шлемы эпохи эллинизма и посуда Трипольской культуры .

Бывший чиновник также присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у "черных археологов".

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