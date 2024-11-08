На склонах долины Боржава на Закарпатье туристы заметили мужчину, который бензопилой срезал елки. Им оказался гражданин Польши. Об этом сообщила в соцсети путешественница Ирина Лисовец, обнародовав фото и видео инцидента, который произошел 3 ноября.
"Гражданин Польши с бензопилой ходит по склонам Боржавы и уничтожает все елки, до которых может дойти", - написала она.
По словам Лисовец, во время видеофиксации иностранец в агрессивной форме хотел отобрать у нее телефон, но этому помешали другие туристы, подошедшие к месту происшествия.
"Мы сообщили об этом инциденте в полицию, нас выслушали", - добавила женщина.
Согласно кадрам видео, мужчина разговаривает на польском языке и заявляет, что он - экскурсовод. На капоте автомобиля, на котором он прибыл, нанесено название польского туристического агентства Bieszczader.pl. Оно организовывает путешествия по Польше, Словакии, Румынии, Венгрии и Украине, в частности, и в Боржаву.
Иностранец заявил, что вырубает деревья, поскольку они якобы не в охранной зоне.
Издание Zaxid.net отмечает, что гора Гимба в долине Боржава является популярной локацией для парапланеристов. Поэтому поляк мог вырезать елки, чтобы они не мешали траектории разгона при прыжках с парапланом.
В отделе коммуникации ГУ НП в Закарпатской области УНИАН подтвердили получение обращения относительно этого инцидента.
"Мы получили обращение 3 ноября и сразу зарегистрировали, проводится проверка. Работники полиции устанавливают местонахождение вероятного нарушителя", - отметили в полиции.
В столице Польши у украинок украли более миллиона злотых - детали
В центре Варшавы группа мужчин обманом попала в жилье, где находились трое украинок, и похитила у них значительную сумму денег.
По словам представителя региональной прокуратуры Варшавы Петра Скибы, нападавшие украли крупную сумму денег от продажи недвижимости. Речь идет о 130 тысячах долларов, 120 тысячах евро и 100 тысячах злотых.
Злоумышленники выдавали себя за полицейских и предоставили поддельный документ на обыск. Женщины не получили серьезных травм, хотя к ним применили силу: нападавшие использовали газовый баллончик, сковали их наручниками и закрыли в комнате, пока обыскивали другое помещение в поисках денег.
Правоохранители проводят поиски нападавших.