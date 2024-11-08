Вероятно, иностранец срезал деревья, чтобы они не мешали разгону парапланеристов во время прыжков.

На склонах долины Боржава на Закарпатье туристы заметили мужчину, который бензопилой срезал елки. Им оказался гражданин Польши. Об этом сообщила в соцсети путешественница Ирина Лисовец, обнародовав фото и видео инцидента, который произошел 3 ноября.

"Гражданин Польши с бензопилой ходит по склонам Боржавы и уничтожает все елки, до которых может дойти", - написала она.

По словам Лисовец, во время видеофиксации иностранец в агрессивной форме хотел отобрать у нее телефон, но этому помешали другие туристы, подошедшие к месту происшествия.

"Мы сообщили об этом инциденте в полицию, нас выслушали", - добавила женщина.

Согласно кадрам видео, мужчина разговаривает на польском языке и заявляет, что он - экскурсовод. На капоте автомобиля, на котором он прибыл, нанесено название польского туристического агентства Bieszczader.pl. Оно организовывает путешествия по Польше, Словакии, Румынии, Венгрии и Украине, в частности, и в Боржаву.

Иностранец заявил, что вырубает деревья, поскольку они якобы не в охранной зоне.

Издание Zaxid.net отмечает, что гора Гимба в долине Боржава является популярной локацией для парапланеристов. Поэтому поляк мог вырезать елки, чтобы они не мешали траектории разгона при прыжках с парапланом.

В отделе коммуникации ГУ НП в Закарпатской области УНИАН подтвердили получение обращения относительно этого инцидента.

"Мы получили обращение 3 ноября и сразу зарегистрировали, проводится проверка. Работники полиции устанавливают местонахождение вероятного нарушителя", - отметили в полиции.

В столице Польши у украинок украли более миллиона злотых - детали

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По словам представителя региональной прокуратуры Варшавы Петра Скибы, нападавшие украли крупную сумму денег от продажи недвижимости. Речь идет о 130 тысячах долларов, 120 тысячах евро и 100 тысячах злотых.

Злоумышленники выдавали себя за полицейских и предоставили поддельный документ на обыск. Женщины не получили серьезных травм, хотя к ним применили силу: нападавшие использовали газовый баллончик, сковали их наручниками и закрыли в комнате, пока обыскивали другое помещение в поисках денег.

Правоохранители проводят поиски нападавших.

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