На плакатах изображены украинские военные с вырезанными лицами, чтобы вставить туда свое лицо и сфотографироваться.

В центре Варшавы открыли инсталляцию "Аллея героев", посвященную украинским военным, которая вызвала значительное возмущение среди украинцев.

Как пишет Warszawa Life, инсталляция была представлена возле нового Музея современного искусства на улице Marszałkowska 103 во время открытия музея. На плакатах изображены украинские военные с вырезанными лицами, чтобы вставить туда свое лицо и сфотографироваться. Под снимками также указаны даты рождения и смерти и надпись "Стань героем".

"Организаторы проекта заявили, что их целью было привлечь внимание к военному конфликту в Украине и подчеркнуть, как война меняет восприятие героизма. Они также отметили, что хотят вызвать у зрителей вопросы и размышления о том, что значит быть героем в условиях войны", - говорится в сообщении.

Видео со стендами показали в сети. При этом автор одного из видео отмечает, что данные на плакатах были неточными: девушка, изображенная одном из плакатов, оказалась живой, а на третьем плакате были указаны неверные даты жизни.

"На этих плакатах изображена огромная боль, а не просто веселая патриотическая картинка. Люди не понимают, что героем можно стать только после смерти, и они не видят в этом всей трагедии", - отмечает автор видео.

Впоследствии Warszawa Life сообщила, что инсталляцию уже сняли.

В комментариях под публикацией есть много возмущений от украинцев. Они называют это "кринжем" и "больной идеей", а также "насмешкой над горем и болью украинцев".

"Родственники этих погибших будут в шоке, если увидят фото своего близкого в таком перформансе", - отмечает один из комментаторов.

Польша и Украина - новости

Ранее УНИАН писал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Западной Европы лишить социальных выплат украинских мужчин-беженцев. Он считает, что политика многих стран Евросоюза вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины.

Также в Польше назвали единственное условие передачи МиГ-29 Украине. По словам временного поверенного Польши в Украине Петра Лукасевича, украинцы получат многоцелевые МиГ-29 только после того, как партнеры предоставят Варшаве новые самолеты.

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