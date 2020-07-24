На Херсонщине мужчина держал в рабстве 13 человек, но двоим удалось сбежать (фото)

Полицейские освободили из так называемого трудового лагеря 13 человек, которые тяжело работали и проживали в антисанитарных условиях.

В Херсонской области 30-летний житель Скадовского района незаконно удерживал заробитчан и заставлял их бесплатно работать на полях местных фермеров.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, информация о незаконном удерживании людей на территории домовладения жителя одного из сел Скадовского района поступила в полицию от двух работников.

"Они объяснили, что их заставляли работать на полях и работу не оплачивали. Мужчинам удалось убежать и они сразу обратились в полицию", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели спецоперацию по освобождению работников в 04:00.

"В так называемом "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 и до сумерек", - рассказали в полиции.

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По словам работников, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях.

Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях.

"Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду. Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами заробитчане работали только за спальное место и еду", - отметили в ведомстве.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 149 (торговля людьми) УК Украины. Продолжаются следственные действия. Освобожденным гражданам предоставляется медицинская и психологическая помощь.

Как сообщал УНИАН, ранее в селе Малая Рогань Харьковской области правоохранители разоблачили двух фермеров, которые держали 9 человек в трудовом рабстве.

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