Жили вместе со скотом: на Харьковщине пара фермеров держала 9 рабов (фото)

Среди лиц, которые подвергались принудительному труду, проживали в ужасных условиях и не получали зарплату, были три женщины, пятеро мужчин и одна несовершеннолетняя девушка.

В селе Малая Рогань Харьковской области правоохранители разоблачили двух фермеров, которые держали 9 человек в трудовом рабстве.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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Согласно сообщению, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, правоохранители разоблачили 56-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые занимались вербовкой и перемещением лиц для дальнейшей эксплуатации в виде принудительного труда в собственном фермерском хозяйстве.

«Они организовали поиск и подбор работников - лиц с уязвимым положением, принуждали их к труду и удерживали с помощью долговой кабалы из-за систематического наложения штрафов за невыполнение отдельных работ, а также с помощью психологического или физического воздействия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обысков правоохранители обнаружили 9 человек, которые подвергались принудительному труду, проживали в ужасных условиях и не получали заработную плату. Среди них три женщины, пятеро мужчин и одна несовершеннолетняя девушка.

«На ферме работники ухаживали за более чем 80 голами крупного рогатого скота и за домашними животными», - рассказали в полиции.

По данным ведомства, полицейские изъяли черновые записи с якобы выплаченными денежными средствами за выполненную работу и с отметками о долгах за неоплаченную работу, долговые записки работников работодателям за получение пищи и напитков, сигарет, оригиналы документов, подтверждающие личности работников, которые работают на данное время и работали раньше, видеорегистратор, учредительные документы фермерского хозяйства, мобильные телефоны.

Также у 56-летнего мужчины были обнаружены более 60 патронов, предмет, похожий на дымовую шашку, и предмет, похожий на запал, с надписью УЗРГМ-2.

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, и граждане, которые также пострадали от противоправной деятельности фермеров.

Решается вопрос о сообщение правонарушителям о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНИАН, в деле о резонансном убийстве школьницы Кристины из харьковского села Подворки, в котором подозревают ее мать Татьяну, полиция раскрыла детали о многочисленных ножевых ранениях как на теле, так и на голове ребенка.

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