Подозреваемого в убийстве парня допрашивают полицейские с психологом.

Подросток, которого подозревают в убийстве своих родителей и младшего брата в Киеве, не состоял на учете у правоохранителей, в поле зрения полиции он попал впервые.

Читайте такжеПриставил пистолет к виску: одессит грозился убить стоматолога из-за плача дочери (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам соседей, в семье часто происходили ссоры.

Сейчас парня допрашивают правоохранители с психологом.

Тройное убийство в Киеве: что известно

В Киеве задержали 16-летнего подростка по подозрению в совершении тройного убийства.

Сообщалось, что парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых последние погибли на месте происшествия.

Начато уголовное производство.

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Автор: Катерина Шварц