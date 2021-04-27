Подросток, которого подозревают в убийстве своих родителей и младшего брата в Киеве, не состоял на учете у правоохранителей, в поле зрения полиции он попал впервые.
Читайте такжеПриставил пистолет к виску: одессит грозился убить стоматолога из-за плача дочери (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам соседей, в семье часто происходили ссоры.
Сейчас парня допрашивают правоохранители с психологом.
Тройное убийство в Киеве: что известно
В Киеве задержали 16-летнего подростка по подозрению в совершении тройного убийства.
Сообщалось, что парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых последние погибли на месте происшествия.
Начато уголовное производство.
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