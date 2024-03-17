По словам уклониста, он ранее жил в Таджикистане, где у него было две жены и трое детей от них.

Пограничники разоблачили украинца на пункте пропуска "Ужгород", который пытался выехать за границу с поддельными документами. Во время контроля вместе с паспортом гражданина Украины уклонист предоставил три свидетельства о рождении детей, которые якобы являются гражданами Таджикистана. Об этом пишет пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Известно, что мужчина пытался выехать в Словакию рейсовым автобусом. Во время опроса он рассказал, что по национальности является таджиком, а до приезда в Украину жил в Таджикистане. Он отметил, что там у него есть две жены, с которыми находится в гражданском браке и от которых имеет троих детей. Уже в 2022 году, по его словам, он прибыл в Киев и после женитьбы на украинке получил гражданство Украины.

"Впрочем, проверяя документы путника, пограничный наряд обнаружил в свидетельствах о рождении детей признаки подделки. В частности, инспекторы установили, что оригинальные данные во всех трех документах были вытравлены химическим веществом, а сверху нанесен новый текст", - отметили в сообщении.

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После этого на место происшествия вызвали Нацполицию. Следственно-оперативная группа изъяла поддельные документы для того, чтобы провести следственные действия.

Разоблачение уклонистов на границе: последние новости

Как писал УНИАН, в Закарпатской области спасли двух уклонистов, которые хотели незаконно пересечь украинско-словацкую границу через реку Латорица. Отмечается, что мужчины сидели на дереве посреди реки и не могли оттуда выбраться.

"Мужчины преодолели часть реки, но сильно замерзли, поэтому сил добраться до берега уже не было. На помощь прибыли спасатели, которые с помощью жилетов и носилок спасли мужчин и передали их работникам экстренной медицинской помощи", - сообщили в ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

Также ранее на границе с Венгрией пограничники поймали крупнейшую за время войны группу уклонистов, которые планировали нелегально выехать из Украины. Организаторы такой "схемы" хотели вывезти сразу 38 военнообязанных мужчин.

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