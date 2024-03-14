По словам Сергея Позняка, если уклонисты не поймут, почему нужно воевать, то потеряют свою Родину.

Ветеран войны, доброволец Сергей Позняк заявил, что уклонисты должны понять, если они не пойдут в ряды ВСУ, то потеряют Украину.

"Я на войне потерял ногу, но это ничего, не страшно, я продолжаю служить, но хочу сказать, что я не хочу потерять свою Родину, и эти люди, назовем их прямо, уклонисты, они должны понимать, что если они не пойдут на войну, в армию, то они потеряют нашу Родину и у них не будет ничего", - сказал он в эфире "КИЇВ24".

По его словам, украинцы видят уклонистов "на контрасте", ведь многие добровольцы уже воюют, а тех, кто избегает службы в армии, видно сразу обществу.

Разоблачение уклонистов на границе: последние новости

Как писал УНИАН, в Одесской области задержали уклонистов-изобретателей, которые обмотались алюминиевой фольгой, чтобы их не заметил тепловизор.

"В Одесской области пограничники с предупредительными выстрелами задержали "блестящих" нарушителей границы. Изотермическое одеяло имеют в своих аптечках опытные туристы, но вчера мужчины, которые пытались тайком пересечь границу, использовали его как нестандартный атрибут", - сообщили в ГПСУ.

Также в феврале на границе с Венгрией было задержано рекордное количество уклонистов, которые пытались нелегально выехать из Украины. В общем организаторы "схемы" планировали вывезти сразу 38 военнообязанных мужчин.

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