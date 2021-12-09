Осужденный таким образом хотел отомстить знакомому.

Пьяный мужчина сжег четыре стога сена в Ивано-Франковской области. Суд приговорил его трем годам лишения свободы, а также обязал его выплатить почти 65 тысяч гривен моральной и материальной компенсации.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что осужденный в состоянии алкогольного опьянения сжег четыре стога сена. Имущество принадлежали сестре мужчины, с которым у подозреваемого был конфликт.

Во время суда мужчина частично признал свою вину. По его словам, 18 октября 2020 в селе Гриновка он выпивал со знакомыми. Около 22:00 компания разошлась, и он по дороге домой решил поджечь сено, которое принадлежало сестре мужчины, с которым у него был конфликт.

Читайте такжеВ Одессе у маршрутки с пассажирами во время движения отпало колесо"Указал, что он готов понести уголовную ответственность за совершенное преступление, однако просит не применять к нему наказание в виде реального лишения свободы. Гражданский иск в части материального ущерба признает частично и отрицает удовлетворение иска о возмещении морального вреда", - указано в решении суда.

В то же время потерпевшая сообщила, что огонь мог переброситься на дом и это очень сильно напугало ее семью. Женщина требовала наказать виновного и взыскать с него 34 734 гривень материального и 70 тысяч гривень морального ущерба.

Суд признал подозреваемого виновным по части 2 статьи 194 "Умышленной уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, а также он должен выплатить 34 434 гривень материального и 30 тысяч гривень морального ущерба.

Как ранее сообщал УНИАН, на Закарпатье правоохранители разоблачили мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля журналиста регионального информационного агентства.

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Автор: Анастасия Горбачева